Weniger politisch motivierte Straftaten in Brandenburg

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Potsdam - Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Brandenburg ist zuletzt gesunken. Im vergangenen Jahr 2023 wurden 4018 Straftaten gezählt, 2022 waren es noch 4384, wie das Brandenburger Innenministerium am Freitag auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Im Vergleich zu 2014 hat sich die Zahl der Taten jedoch verdoppelt. Am Freitag stellen Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Brandenburgs Polizeipräsident Oliver Stepien die aktuellen Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität vor.