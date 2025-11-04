Diebstahl, Unterschlagung, Körperverletzungen - das sind die häufigsten Delikte, die in Thüringer Gefängnissen einsitzende Straftäter begangen haben. Insgesamt sinkt die Zahl der Gefängnisinsassen.

Erfurt - Die Zahl der in Thüringer Gefängnissen einsitzenden Straftäter ist weiter zurückgegangen. In diesem Jahr saßen zum Stichtag 31. März 973 Straftäter in den vier Thüringer Justizvollzugsanstalten ein, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Dies waren 85 weniger als ein Jahr zuvor. Der Ausländeranteil unter den Strafgefangenen lag bei 15,8 Prozent.

Die meisten Straftäter – 187 - waren wegen Diebstahls- und Unterschlagungsdelikten verurteilt worden. 154 waren wegen Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit im Gefängnis, dazu zählen vor allem Körperverletzungsdelikte. 34 Gefangene verbüßten ihre Strafe wegen Mordes.

133 Gefängnisinsassen waren wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung - etwa Vergewaltigung - inhaftiert. Unter den Gefängnisinsassen waren 60 wegen einer Jugendstrafe verurteilt worden.

Die Zahl der Insassen in Thüringer Haftanstalten geht seit Jahren kontinuierlich zurück. 2015 hatten noch rund 1.500 Straftäter in Thüringer Gefängnissen eingesessen.