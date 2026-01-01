Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt

Die meisten Sachsen-Anhalter haben friedlich und fröhlich ins neue Jahr gefeiert. Doch auch dieses Mal sorgte der Jahreswechsel für viele Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Wir fassen an dieser Stelle dich wichtigsten Meldungen der Silvesternacht zusammen.

Die Silvesternacht 2025/26 bedeutete in Sachsen-Anhalt erneut zig Großeinsätze für Polizei, Feuerwehr und Notärzte.

Magdeburg/Halle (Saale). – Viele fröhliche Feuern aber auch Schlägereien, Brände und Schwerverletzte: Sachsen-Anhalt hat das Jahr 2026 begrüßt und für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste war es eine Nacht voller Einsätze. Wir fassen die wichtigsten Meldungen aus dem Bundesland hier zusammen. Der Text wird fortlaufend erweitert.

Die Zahl der Einsätze und Verletzten dürfte die anhaltende Diskussion über ein Böllerverbot in Deutschland weiter anheizen. Bundesweit kam es zu schweren Verletzungen und mindestens zwei Todesfällen, zu gezielten Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte sowie zu dramatischen Höchstwerten bei gesundheitsschädlichem Feinstaub, fasst die Deutsche Umwelthilfe den Jahreswechsel zusammen.

Dutzende Institutionen von Polizei über Mediziner bis zu Umwelt- und Tierschützern fordern seit Jahren ein Verbot oder zumindest eine Reduzierung des privaten Böllerns. Einer entsprechenden Petition hatten sich bis Ende 2025 mehrere Millionen Menschen in Deutschland angeschlossen.