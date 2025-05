In rund jeder zweiten Familie mit Kindern lebt ein Ehepaar mit seinen Kindern zusammen. (Archivbild)

Halle - Die Zahl der unverheirateten Paare mit Kindern in Sachsen-Anhalt geht zurück. Im vergangenen Jahr gab es rund 50.500 solcher Lebensgemeinschaften und damit etwa 6.500 weniger als noch 2023, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Ihr Anteil an allen 272.800 Familien mit Kindern sank von 21 auf 19 Prozent. 52 Prozent waren Ehepaare, die mit ihren Kindern zusammenlebten, 29 Prozent waren alleinerziehend.