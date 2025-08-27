Im ersten Halbjahr wurden in Thüringen weniger Menschen im Straßenverkehr verletzt als zuvor. Die Zahl der Verkehrstoten nahm jedoch leicht zu – vor allem im Juni gab es viele tödliche Unfälle.

In Thüringen hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger Verletzte bei Unfällen gegeben. 3.556 Personen wurden bei Unfällen verletzt - 43 weniger als im ersten Halbjahr 2024 (-1,2 Prozent). (Archivbild)

Erfurt - In Thüringen hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger Verletzte bei Unfällen gegeben. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes wurden 3.556 Personen bei Unfällen verletzt - 43 weniger als im ersten Halbjahr 2024 (-1,2 Prozent). Mit 41 Todesfällen stieg die Zahl der Unfalltoten um zwei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein zehn der tödlichen Unfälle ereigneten sich den Statistikern zufolge im Juni.

Insgesamt blieb die Anzahl der Unfälle im ersten Halbjahr dieses Jahres nahezu unverändert. Von Januar bis Juni dieses Jahres meldete die Polizei 2.816 Unfälle mit Personenschaden - sechs mehr als im Vorjahreszeitraum.