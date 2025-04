Hannover - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Grant Hendrik Tonne soll neuer Wirtschaftsminister in Niedersachsen werden. Der frühere Kultusminister soll die Nachfolge von Olaf Lies (SPD) antreten. „Er ist für mich der ideale Kandidat“, sagte der designierte niedersächsische Ministerpräsident bei der Vorstellung seines Nachfolgers im Wirtschaftsressort. Was zeichnet den 48-Jährigen aus? Ein Kurzporträt:

Tonne wurde in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bremen, wo er später auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Tonne hat das erste und zweite juristische Staatsexamen abgelegt – von 2007 bis 2017 arbeitete er als Rechtsanwalt.

Im Jahr 2008 zog er erstmals in den Landtag ein. Von 2013 bis 2017 war er Parlamentarischer Geschäftsführer und von 2017 bis 2022 Kultusminister. Seit der vergangenen Landtagswahl ist er Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Erst im Februar wurde Tonne mit 100 Prozent im Amt bestätigt. Aus Parteikreisen heißt es, ihm sei es gelungen, die Fraktion zusammenzuhalten.

Tonne war für Schulen und Kitas zuständig

Als Kultusminister standen unter anderem der Lehrermangel sowie die Belastungen durch die Corona-Pandemie im Mittelpunkt seiner Arbeit. Für die verhältnismäßig geringe Unterrichtsversorgung an den Schulen und den Fachkräftemangel in den Kitas musste Tonne viel Kritik einstecken. Der Sozialdemokrat bekam aber auch immer wieder Lob und Anerkennung für seine kommunikative Art. In der Pandemie schrieb er häufig Briefe an Schüler und Eltern.

Der Politiker ist verheiratet, hat vier Kinder und spielt gerne Tischtennis, Schach und Badminton.