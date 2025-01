Im Kampf um die internationalen Plätze will Werder an die starken Leistungen vor Weihnachten anknüpfen. Ein wichtiger Spieler ist rechtzeitig fit.

Marvin Ducksch will mit Werder Bremen auch im zweiten Saisonteil erfolgreich sein.

Bremen - Werder Bremen kann im Auswärtsspiel bei RB Leipzig mit Marvin Ducksch planen. Der Angreifer ist nach einem kleinen Eingriff an der Schilddrüse rechtzeitig für die erste Partie des neuen Jahres einsatzbereit. „Marvin hat ja nicht so viel verpasst, von daher ist er fit“, sagte Werder-Coach Ole Werner vor der Begegnung beim Champions-League-Teilnehmer am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Im Kader stehen soll zudem Justin Njinmah. Der schnelle Stürmer kommt nach seiner Verletzung am Sprunggelenk und einigen Wochen Pause aber noch nicht für einen Einsatz von Beginn an infrage.

Werder startet nach den starken Leistungen vor der Winterpause mit großer Zuversicht in den zweiten Saisonteil. „Wir sind selbstbewusst und trauen uns zu, da ein gutes Spiel zu machen. Und wenn man ein gutes Spiel macht, dann kann man in der Bundesliga auch jedes Spiel gewinnen“, sagte Werner.