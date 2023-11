Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat in einem Testspiel gegen Hansa Rostock nach einer Führung noch verloren. Am Donnerstag kassierte die Elf von Trainer Ole Werner in Bremen gegen den Zweitligisten ein 1:2 (1:1). Für Bremen traf Justin Njinmah (18. Minute). Für Rostock waren Kai Pröger (45.) und Simon Rhein (61.) erfolgreich.

Der Club aus Mecklenburg-Vorpommern hatte dabei die erste Chance der Partie, Pröger (4.) scheiterte jedoch an Werder-Torwart Jiri Pavlenka. Nach einem hohen Steilpass von Dawid Kownacki erzielte Njinmah unter Bedrängnis die Werder-Führung.

Trotz des frühen Rückstands überzeugte der 13. der 2. Liga: Serhat-Semih Güler (27.) traf die Latte, Pröger machte es unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff besser. Rhein besorgte mit einem gut getretenen Freistoß das entscheidende Tor für Hansa.