Werder Bremen muss auf St. Pauli auf einen wichtigen Spieler verzichten. Der Trainer versucht vor dem Kellerduell etwas Druck rauszunehmen.

Bremen - Werder Bremen muss im wichtigen Kellerduell beim FC St. Pauli auf Karim Coulibaly verzichten. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger fällt für die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wegen einer Muskelverletzung aus. Für ihn dürfte Julián Malatini in die Bremer Abwehr rücken.

Für beide Teams steht am Sonntag viel auf dem Spiel. Werder hat als Tabellen-16. nur zwei Punkte mehr als der FC St. Pauli auf Platz 17. Die Bremer warten seit dem 7. November des vergangenen Jahres auf einen Dreier und sind nun schon seit zwölf Spielen sieglos.

Der erst seit 14 Tagen an der Weser als Chefcoach verantwortliche Daniel Thioune versuchte vor dem brisanten Duell am Millerntor dennoch etwas Druck rauszunehmen. „Wir werden am Wochenende nicht den Klassenerhalt feiern können, wir werden am Wochenende auch nicht absteigen. Die Tabelle zählt am 34. Spieltag“, sagte der Nachfolger von Horst Steffen, der seine ersten beiden Spiele mit Werder in Freiburg und gegen Bayern München verloren hat.