Nach dem Sieg in Gladbach ist die Stimmung bei Werder gut. Doch vor dem Spiel gegen Freiburg gibt es auch Personalsorgen.

Bremen - Werder Bremen muss im Heimspiel gegen den SC Freiburg auf Niklas Stark verzichten. Der Abwehrspielspieler fällt für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen Hüftproblemen aus. Zuletzt hatte Stark beim 4:0 in Gladbach wegen einer Sperre gefehlt. Für den 30-Jährigen dürfte wieder Youngster Karim Coulibaly neben Kapitän Marco Friedl in der Innenverteidigung spielen.

Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Yukinari Sugawara (Schulterprobleme) und Samuel Mbangula (Oberschenkelprobleme). „Es ist möglich, dass es beide schaffen“, sagte Werder-Coach Horst Steffen mit Blick auf die beiden Neuzugänge. „Es kann aber auch sein, dass einer oder beide ausfallen.“