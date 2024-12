Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss für den Rest des Jahres auf Offensivspieler Justin Njinmah verzichten. Der 24-Jährige klagt über anhaltende Sprunggelenkprobleme und wird daher für die Spiele beim FC St. Pauli am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und eine Woche später gegen Union Berlin ausfallen. Njinmah kam in dieser Saison in neun Liga-Spielen zum Einsatz und erzielte zwei Tore.

„Justin hat längere Zeit bereits mit Schmerzen im Sprunggelenk gespielt. Nach Gesprächen mit Ole (Werner, Trainer), unserem Mannschaftsarzt und Justin haben wir entschieden, ihm nun etwas Ruhe zu geben“, sagte Peter Niemeyer als Leiter Profifußball bei Werder.