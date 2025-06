Werder Bremen hat Torwart Mio Backhaus weiter an sich gebunden. Der Fußball-Bundesligist verlängerte den Vertrag mit dem 21-Jährigen vorzeitig. Zur neuen neue Laufzeit machte der Vereine keine Angaben. Backhaus war in der vergangenen Saison zweiter Mann nach Stammkeeper Michael Zetterer. „Mio ist ein großes Torwarttalent, dem wir den Sprung in die Bundesliga in jedem Fall zutrauen“, sagte Peter Niemeyer, Werders Leiter Profi-Fußball. Backhaus war 2018 von Alemannia Aachen an die Weser gekommen und durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Bremer. 2023 war er für ein Jahr an den FC Volendam aus den Niederlanden ausgeliehen, für den er 33 Erstliga-Spiele absolvierte. Ein Bundesliga- oder ein DFB-Pokal-Spiel hat der Deutsch-Japaner bislang nicht bestritten.