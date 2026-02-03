Ein Feuer hat im vergangenen Dezember eine Büchsenmacher-Werkstatt und Wohnräume in Suhl zerstört. Damals entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. Experten klären, was den Brand ausgelöst hat.

Die Ursache für den Brand in einer Büchsenmacher-Werkstatt steht nun fest. (Symbolbild)

Suhl - Der Brand in einer Büchsenmacher-Werkstatt in Suhl Mitte Dezember ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das habe die Untersuchung eines externen Gutachters sowie auch der Spezialisten der Kriminalpolizei ergeben, teilte die Polizei mit.

Das Feuer hatte im Ortsteil Goldlauter-Heidersbach die Wohnräume sowie eine Büchsenmacher-Werkstatt in dem Gebäude zerstört. Der Gesamtschaden wurde damals mit bis zu 300.000 Euro beziffert.