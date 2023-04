Stotel - Der Wesertunnel, der die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven verbindet, ist wegen Schwierigkeiten mit Beleuchtung und Belüftung über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Nach Aufhebung der Sperrung müssten Autofahrer noch mit Behinderungen rechnen, teilte die Polizei am Freitag mit. Grund dafür sei das enorme Verkehrsaufkommen. Zuvor hatte die Polizei empfohlen, den Tunnel weiträumig zu umfahren - am besten über Bremen. Auch die Fährbetriebe in Sandstedt und Blexen waren demnach stark ausgelastet.