Berlin - Auf einen zunächst regnerischen Start in den Tag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Der Regen werde jedoch langsam Richtung Osten abziehen und ab Mittag bleibe es schließlich meist trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An einigen Orten würde sich der Himmel zudem etwas auflockern. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 13 Grad und fallen in der Nacht auf Mittwoch auf bis zu 1 Grad. In der Nacht würden zudem wieder vermehrt Wolken aufziehen, auch etwas Regen werde erwartet.

Das Regenwetter wird auch am Mittwoch noch anhalten, wie der DWD weiter mitteilt. Der Himmel bleibe überwiegend bedeckt und die Temperaturen würden bis zu 9 Grad erreichen. Erst in der Nacht zum Donnerstag sei mit Auflockerungen zu rechnen. Aufgrund von Nebel und Glätte bei Temperaturen von bis zu minus 1 Grad sollten jedoch insbesondere Autofahrer in der Nacht achtgeben.