Gefrierender Regen sorgt im Osten Sachsen-Anhalts für Glatteisgefahr. Besonders betroffen ist der Kreis Wittenberg. Wie sind die Wetteraussichten?

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Morgen vor Glatteis auf Straßen und Gehwegen in den östlichen Landesteilen Sachsen-Anhalts. Grund dafür ist gefrierender Regen. Laut aktueller Wettergefahren-Karte besteht das Risiko vor allem im Kreis Wittenberg. Die Temperaturen bleiben den gesamten Tag über im Minusbereich. Auch am späten Nachmittag bis in die Nacht zum Freitag ist laut DWD erneut Glatteisregen möglich. Hinzu kommt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter.

Auch für Teile Sachsens und Brandenburgs erwartet der DWD gebietsweise Glatteis durch gefrierenden Regen. Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr seien möglich.