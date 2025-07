Berlin - Der Deutsche Wetterdienst hat nach vorläufigen Angaben Höchsttemperaturen über 38 Grad in Berlin und Brandenburg registriert. In Potsdam wurden am Mittwoch 38,8 Grad gemessen, in Berlin-Dahlem 38,5 Grad, wie ein DWD-Sprecher mitteilte. Der Wetterdienst hatte eine amtliche Warnung vor Hitze sowie vor erhöhter UV-Intensität herausgegeben.

Bis zu 40 Grad waren bundesweit vorhergesagt worden. Es war nach vorläufigen Daten der heißeste Tag des bisherigen Jahres in Deutschland, wie der DWD auf Anfrage bestätigte.