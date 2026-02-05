In Sachsen müssen die Menschen erneut mit glatten Straßen rechnen. Besonders morgens und am Abend kann gefrierender Regen gefährlich werden.

Dresden - In Teilen Sachsens warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut vor Glätte. Bis etwa 10 Uhr bestehe Gefahr durch gefrierenden Regen und markante Glätte, teilte der DWD mit.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt es überwiegend trocken. Am späten Nachmittag und Abend kann es vor allem im Westen des Landes erneut zu gefrierendem Regen und erhöhter Glättegefahr kommen. Die Temperaturen liegen zwischen minus eins und drei Grad, im Elbtal sind bis zu sechs Grad möglich.

In der Nacht zum Freitag rechnet der DWD stellenweise wieder mit Glätte durch gefrierenden Sprühregen. Die Temperaturen sinken auf zwei bis minus zwei Grad.