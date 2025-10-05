Bis zu 110 Kilometer pro Stunde: Orkanartige Böen fegen über den Brocken. Die Brockenbahn fährt jedoch weiterhin.

Wernigerode - Wanderer sollten rund um den Brocken im Harz besonders vorsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Vormittag vor orkanartigen Böen bis 110 Kilometer pro Stunde. Im Tagesverlauf soll es weiterhin schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde geben. Auch in der Nacht zum Montag solle es auf dem Brocken stürmisch bleiben, so der DWD.

Am Morgen gaben die Harzer Schmalspurbahnen bekannt, dass der Zugverkehr zwischen Schierke und Brocken am Sonntag planmäßig fahren könne.