Macht das ungemütliche Winterwetter dem HSV-Spiel noch einen Strich durch die Rechnung? Aktuell ist der Club vor der Partie gegen Leverkusen optimistisch.

Arbeiter mit einem Hubsteiger entfernen Eis und Schnee von den Trägern des Stadiondachs am Volksparkstadion.

Hamburg - Die Austragung der Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist wegen der winterlichen Wetterlage offenbar nicht gefährdet. „Aktuell ist der Stand und die große Hoffnung, dass wir spielen können“, sagte ein HSV-Sprecher vor der Begegnung der Hanseaten am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky).

„Es ist so, dass schon seit mehreren Tagen, wortwörtlich Tag und Nacht, diverse Kolleginnen und Kollegen und auch externe Dienstleister versuchen, das Stadion von Eis und Schnee zu befreien, was auch sehr gut gelungen ist“, fügte der Sprecher bei der Pressekonferenz vor der Partie hinzu.

HSV beobachtet Situation

Im Stadion waren auch noch am Montag Menschen beschäftigt, die Ränge für die Partie vorzubereiten. Dennoch müsse man beobachten, wie sich die Lage in der Nacht von Montag auf Dienstag entwickele. Am Montag hatte es in Hamburg vereinzelt Probleme mit Eis und Glätte gegeben.

Besucher der Partie wurden angehalten, frühzeitig anzureisen. Aufgrund der weggeräumten Schneemassen könne es sein, dass einige Parkplätze nicht zur Verfügung stehen.

Durch den starken Schneefall und witterungsbedingte Einschränkungen waren am Wochenende im Norden die Partie zwischen St. Pauli und Leipzig sowie das Spiel Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim abgesagt worden.