Plauen - Die aktuelle Wetterlage im Vogtlandkreis ist entspannt. Die angekündigten Prognosen mit bis zu 120 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden hätten sich in der Zeit bis Samstagmorgen glücklicherweise nicht bestätigt, teilte das Landratsamt am Samstag in Plauen mit. Die deutlich geringeren Regenmengen haben demnach die Pegelstände der Flüsse im Einzugsbereich der Oberen Weißen Elster sowie der Mulde bis jetzt nur geringfügig steigen lassen.

Für das obere Bergland der Weißen Elster besteht laut Landkreis aktuell eine mäßige Gefährdung vor örtlichen Überschwemmungen. Bis jetzt musste durch die Untere Wasserbehörde jedoch keine Warnstufe ausgerufen werden. Auch wetterbedingte Einsätze habe es bis Samstagmorgen nicht gegeben. Die seit dem frühen Morgen arbeitende interne Hochwasser-Führungsgruppe des Vogtlandkreise überwacht aktuell die aktuellen Pegelstände und Wetterprognosen.