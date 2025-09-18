Ein Wechsel von herbstlich-bewölktem Wetter hin zum sonnigen Spätsommer steht in Sachsen vor der Tür. Zum Wochenende ziehen die Temperaturen noch einmal deutlich an.

Dresden - Das Wetter schwenkt am Donnerstag in Sachsen von herbstlich zu spätsommerlich um. Der Tag startet mit Wolken und Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später lockert es zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf warme 21 bis 24, im Bergland 18 bis 21 Grad.

In der Nacht zum Freitag kühlt es bei wenigen Wolken auf 10 bis 16 Grad ab. Am Freitag kehrt der Sommer nach Sachsen zurück: Bei nur wenigen Quellwolken gibt es viel Sonnenschein und es wird mit Höchstwerten von 26 bis 28, im Bergland 22 bis 26 Grad, deutlich wärmer.

Mit wenigen Wolken und 11 bis 17 Grad geht es in der Nacht zum Samstag weiter. Das Wochenende startet dann sommerlich trocken und mit Sonnenschein. Die Temperaturen ziehen noch einmal an mit maximal 27 bis 30, im Bergland 23 bis 27 Grad.