Ein Wechsel von herbstlich-trübem Wetter hin zum sonnigen Spätsommer steht in Sachsen-Anhalt vor der Tür. Und die Temperaturen steigen zum Wochenende noch weiter.

Magdeburg - Das Wetter schwenkt am Donnerstag in Sachsen-Anhalt von herbstlich zu spätsommerlich um. Der Tag startet mit dichten Wolken und Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später lockert es zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf warme 21 bis 25 Grad, im Harz auf 18 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Freitag kühlt es bei wenigen Wolken auf 16 bis 12 Grad ab, und auf dem Brocken wehen stürmische Böen. Am Freitag kehrt der Sommer nach Sachsen-Anhalt zurück: Bei nur wenigen Quellwolken gibt es viel Sonnenschein, und es wird mit Höchstwerten von 26 bis 29 Grad, im Harz von 22 bis 26 Grad, deutlich wärmer.

Mit wenigen Wolken und 16 bis 10 Grad geht es in der Nacht zum Samstag weiter. Das Wochenende startet dann sommerlich trocken und mit Sonnenschein. Die Temperaturen ziehen noch einmal an mit maximal 27 bis 30 Grad und im Harz mit 24 bis 27 Grad.