Wegen der anhaltenden Schneefälle und erwarteter spiegelglatter Straßen wird am Freitag in ganz Niedersachsen der reguläre Schulunterricht abgesagt. Was bieten die Schulen stattdessen an?

In zahlreichen Orten in Niedersachsen fällt wegen des Wetters die Schule aus. (Symbolbild)

Hannover - Wegen des Winterwetters mit viel Neuschnee und glatten Straßen fällt in ganz Niedersachsen am Freitag der reguläre Schulunterricht aus. Stattdessen wird meist auf Distanzunterricht umgestellt. Einige Kreisverwaltungen verweisen darauf, dass trotz eines pausenlosen Einsatzes der Räumdienste die Schulbeförderung mit Bussen nicht sichergestellt werden könne – daher falle der Präsenzunterricht aus.

An berufsbildenden Schulen gibt es vielerorts Distanzunterricht

Witterungsbedingt fällt der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in der gesamten Region Hannover – einschließlich der Landeshauptstadt – aus. Das betreffe in dem mit 1,1 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Gebiet Niedersachsens alle Klassenstufen von der ersten Klasse bis zum 13. Jahrgang. An den berufsbildenden Schulen gebe es Distanzunterricht. Wie es am Montag mit dem Schulbetrieb weitergeht, werde noch beraten.

An den berufsbildenden Schulen von Stadt und Landkreis Osnabrück finde Distanzunterricht statt. Die Betreuung für die Schülerinnen und Schüler, die dennoch erscheinen, sei in den Schulen sichergestellt.

Im Landkreis Emsland kein sicherer Schülertransport gewährleistet

Im Landkreis Emsland werden wegen extremer Glätte weder am Donnerstag noch am Freitag Schüler befördert. An den meisten berufsbildenden Schulen findet auch hier Distanzunterricht statt. Nach Rücksprache mit den Kreisstraßenmeistereien und den zuständigen Busunternehmen könne kein sicherer Schülertransport gewährleistet werden.

Im Landkreis Göttingen betrifft der Unterrichtsausfall sämtliche Schulformen, einschließlich der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im gesamten Kreisgebiet und in der Stadt Göttingen. An den berufsbildenden Schulen findet wie auch in vielen anderen Landkreisen Distanzunterricht statt. Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler werde an den Schulen jedoch sichergestellt.

Landkreis Hildesheim informiert auf Website und Social Media

Im Landkreis Hildesheim sieht es ähnlich aus: Schulausfall für alle allgemein- und berufsbildenden Schulen, Distanzunterricht für die berufsbildenden Schulen. Der Landkreis informiert zum Thema auf seiner Website sowie über seine Social-Media-Kanäle.

Im Landkreis Harburg stehe den Schulen frei, in den Distanzunterricht zu wechseln. Für Schülerinnen und Schüler seien die Schulen geöffnet. Die Entscheidung darüber, ob der Unterricht am Montag wieder wie gewohnt stattfinden kann, werde die Kreisverwaltung im Laufe des Sonntags oder in der Nacht zu Montag treffen. Sollte erneut eine Absage des Unterrichts notwendig werden, gebe der Landkreis dies im Radio bekannt. Informiert werde auch digital über BIWAPP, Facebook, Instagram und das Webportal der Kreisverwaltung.

In den städtischen Kitas in Braunschweig nur Notbetrieb

Besonders wegen Schneeverwehungen um die Mittagszeit fällt der Unterricht in Braunschweig für alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. In den städtischen Kitas finde lediglich ein Notbetrieb statt. Eltern von Kindern in den städtischen Kitas werden gebeten, ihre Kinder am Freitag nicht in die Betreuung zu bringen. Eltern, die aus beruflichen Gründen zwingend auf die Betreuung angewiesen sind, sollen sich unverzüglich mit ihrer Kita in Verbindung setzen.

Notbetreuung in Wolfsburg nur in eingeschränkter Form

Der reguläre Schulbetrieb fällt am Freitag in ganz Wolfsburg aus – das gelte für Grundschulen, weiterführende Schulen sowie Förderschulen. Berufsbildende Schulen wechseln in den Distanzunterricht. Für Kinder, die dennoch in die Schule kommen, bestehe eine Betreuungspflicht – die Notbetreuung erfolge jedoch nur in eingeschränkter Form.

Die Schulen müssen eine Notbetreuung organisieren, aber nur für die Jahrgänge bis zur zehnten Klasse. Im Primarbereich (Klasse 1 bis 4) und in der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) gewährleisten die Schulen der Landesregierung zufolge eine Betreuung für die Schülerinnen und Schüler, die trotz des angeordneten Unterrichtsausfalls zur Schule kommen.

Wann es zu Schulausfällen kommt

Für die kommenden Tage erwarten Meteorologen weitere Schneefälle in Norddeutschland. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) verbreitet mit Neuschneemengen von 5 bis 10 Zentimetern, regional sollen bis zu 15 Zentimeter möglich sein.

In Niedersachsen treffen die Landkreise und kreisfreien Städte die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt. Um das aktuelle Wetter zu berücksichtigen, passiert das laut Kultusministerium meist am Vorabend oder am frühen Morgen des Schultags. Eine Vorgabe des Landes, bis wann die Schulen und Kommunen die Entscheidung mitteilen sollen, gibt es nicht.