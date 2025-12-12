Brandenburgs Winterdienst steht bereit: 33 Straßenmeistereien und mehr als 250 Fahrzeuge sollen für sichere Straßen sorgen. Aber die Wetteraussichten sind auch für den dritten Advent wenig winterlich.

Wie Straßenmeistereien für den Winter gerüstet sind

In einer Salzlagerhalle türmt sich das Streumittel für den Winterdienst. (Archivbild)

Rathenow - Brandenburgs Straßenmeistereien sind für Eis und Schnee gerüstet - auch wenn in den kommenden Tagen kaum Winterwetter in Sicht ist. Verkehrsminister Detlef Tabbert (BSW), der am Vormittag die Straßenmeisterei in Rathenow besuchte, appellierte auch an die Autofahrer, ihre Fahrweise bei Glätte anzupassen.

Einige Daten zum Winterdienst in Brandenburg

- Rund 35.000 Tonnen Salz lagert der Landesbetrieb Straßenwesen derzeit ein.

- 33 Straßenmeistereien im Bundesland organisieren den Winterdienst, wie das Verkehrsministerium mitteilte.

- Die Einsatzteams sind von 3.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr im Dienst.

- Sie betreuen unter anderem rund 6.300 Kilometer Bundes - und Landesstraßen. Dazu kommen kleinere Straßen in den Städten und Gemeinden und auch Radwege.

- Mehr als 250 moderne Streu- und Räumfahrzeuge können nach Behördenangaben für den Winterdienst eingesetzt werden.

- Fast 970 Beschäftigte des Landesbetriebs Straßenwesen und beauftragter Unternehmen stehen bereit.

Umweltbelastung beim Streuen im Blick

Als Neuerung bezeichnete das Verkehrsministerium den verstärkten Einsatz einer umweltfreundlichen Soletechnologie. Es kämen zum Schutz vor Glatteisbildung spezielle Tausalzlösungen zum Einsatz, so dass Streusalz eingespart werde. Damit werde auch die Umweltbelastung verringert, hieß es.

Ohne Wetterdaten geht nichts

Gesteuert wird der Winterdienst mit Hilfe eines Wetter-Monitorings: 30 Messstellen an den Autobahnen liefern alle 15 Minuten Daten über Boden- und Lufttemperaturen, Wind, Luftfeuchtigkeit und Niederschlag. Die Werte fließen direkt in das bundesweite Straßenzustands- und Wetterinformationssystem und werden mit Prognosen des Deutschen Wetterdienstes abgeglichen.