Es gab mal wieder ordentlich Schnee im Norden Deutschlands. Bleibt das jetzt so? Worauf sollten wir uns mit Blick auf das Wetter in den kommenden Tagen einstellen?

Wie wird das Wetter im Norden am Dienstag?

Vorerst hat es sich ausgeschneit, aber am Mittwoch kann es nochmal Flocken geben.

Hamburg/Bremen/Hannover/Kiel - Nach dem teils intensiven Schneefall mit glatten Straßen und Gehwegen wird sich die Wetterlage am Dienstag wieder deutlich entspannen. „Wir bekommen eine Wetterberuhigung, die tagsüber vorherrschend sein wird“, sagte Tobias Schaaf, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Warum ist das so?

Hintergrund ist, dass das aktuelle Tiefdruckgebiet über Norddeutschland nach Polen abzieht und der Norden in den Einfluss eines Zwischenhochs gerät. „Das bedeutet: bedeckter Himmel, maximal ein Grad Celsius und trocken. Sonnenschein braucht man also nicht zu erwarten. Höchstens vielleicht im Harz“, so Schaaf.

Wie lange bleibt das so?

Diese Wetterlage werde sich in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen bis in die Abendstunden halten. „Dann zieht aus Richtung Belgien, den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen eine neue Front nach Niedersachsen rein.“

Was bedeutet das genau?

Die Front mit der milderen Luft werde sich bis zum Mittwochmorgen zur Weser hin ausbreiten und dort auf bestehende kalte Luft treffen. „Dort besteht dann unter Umständen die Gefahr von überfrierender Nässe, weil die milde Luft auf gefrorene Böden treffen kann.“ Je später in der Nacht sie komme, desto höher sei die Gefahr, weil die Böden sich im Verlauf der Nacht wieder abkühlten.

In dieser Zeit werde aus dem Regen auch Schnee. Wie viel Schnee kommt, konnte der Meteorologe zunächst nicht sagen. „Da sind die Prognosen unterschiedlich. Aber man kann erahnen, dass es sich um recht nassen Schnee handeln wird.“ Er gehe von einer Schneemenge von rund fünf Zentimetern aus.

Gilt das für den ganzen Norden?

Nein. Es betreffe sehr wahrscheinlich nur die Regionen östlich der Weser. „Vielleicht wird das noch in Südniedersachsen ein bisschen weiter östlich abstrahlen, in Richtung Harz.“ Aber die Front schaffe es nicht weiter in den Norden, weil sie sich vorher auflöse.

„Hannover und Gebiete östlich von Bremen können noch von leichtem Schneefall überzogen werden, das sind dann aber keine großen Schneemengen. Das bleibt bei unter einem Zentimeter“, so Schaaf.

Also bleibt in Schleswig-Holstein auch am Mittwoch noch alles trocken?

Nicht unbedingt, sagte Schaaf dazu. „Wir haben noch immer recht kräftigen östlichen Wind. Da ist es nicht ausgeschlossen, dass es an der Ostseeküste Schneegeriesel oder leichten Regen gibt. Das sind dann aber auch nur ein paar Tropfen oder Schneeflocken.“