Erfurt - Thüringens Fördertopf für Investitionen kleiner Unternehmen in umweltschonende Projekte ist für die nächsten Jahre gefüllt worden. In dem Programm „Greeninvest“ ständen in den kommenden fünf Jahren rund 13,5 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Umweltministerium in Erfurt mit. Das Programm war vor zwei Jahren gestartet worden.

Kleine und mittlere Unternehmen könnten das Programm für Investitionen in Ressourcenschonung und -effizienz nutzen. Bis zu 60 Prozent der Investitionssumme würden gefördert, so das Ministerium. „Mit mehr Ressourceneffizienz kann sich unsere Wirtschaft modernisieren und Kosten senken“, erklärte Umweltminister Tilo Kummer (BSW).

Es gebe auch finanzielle Unterstützung für Beratungsangebote. Optimierte Kreisläufe seien der beste Weg, um kostengünstig und umweltschonend zu wirtschaften. Dabei könne es unter anderem um Regenwasser- oder Brauchwasseraufbereitungsanlagen gehen, nannte Kummer als Beispiel.