Osnabrück - Nach rund sieben Wochen Umbauzeit öffnet der Osnabrücker St.-Petrus-Dom am 2. März wieder seine Pforten – zunächst allerdings noch ohne Sitzbänke und Bestuhlung. Den Eröffnungsgottesdienst werde Domdechant Weihbischof Johannes Wübbe feiern, teilte das Bistum mit. In dem Gottesdienst werden auch die Knaben- und Mädchenchöre am Dom singen.

Nach einer weiteren Schließung von zwei Tagen werde der Dom von Aschermittwoch an wieder regulär zugänglich sein, hieß es. Dann sollen auch wieder alle Bänke und Stühle aufgebaut sein. Seit Mitte Januar war die Beleuchtung und Elektrotechnik des Doms erneuert worden.