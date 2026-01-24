Trotz großen Kampfes reicht es für die Volleyballerinnen des Dresdner SC gegen Stuttgart auch im zweiten Spiel nicht zu einem Sieg. Der deutsche Vizemeister verliert erneut gegen den Spitzenreiter.

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben die Revanche gegen Allianz MTV Stuttgart verpasst. Das Team von Alexander Waibl verlor gegen den ungeschlagenen Tabellenführer nach einem spannenden Schlagabtausch mit 1:3 (25:23, 23:25, 19:25, 22:25). Es war die dritte Niederlage für den deutschen Supercup-Gewinner.

Fazit vom Trainer

„Wir sind schon näher dran als beim glatten 0:3 im Hinspiel. Man merkt unserer jungen Mannschaft aber schon noch die Unerfahrenheit an, in einigen Momenten haben wir zu viele Chancen weggelassen“, sagte Waibl. Unmittelbar vor dem Spiel musste er noch auf die angeschlagene Angreiferin Miku Akimoto verzichten.

Vor 3.000 Zuschauern und damit ausverkauftem Haus lieferten sich beide Teams über weite Strecken einen spannenden Kampf auf Augenhöhe. Im ersten Satz konnten die Gastgeberinnen einen klaren Rückstand mit druckvollem Aufschlags- und variablem Angriffsspiel aufholen und durch Top-Scorerin Marta Levinska den Satzball verwandeln. Im weiteren Verlauf aber entschied Stuttgart vor allem das Aufschlag-Annahme-Duell zu seinen Gunsten.