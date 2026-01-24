Die Weißenfelser Basketballer kassieren die siebte Niederlage in Serie. Gegen Trier geben sie das Spiel schon in den ersten beiden Vierteln aus der Hand.

Weißenfels - Die Basketballer des MBC Syntainics sind in der Bundesliga weiter auf sportlicher Talfahrt. Die Weißenfelser verloren ihr Heimspiel gegen Vet-Concept Gladiators Trier mit 84:110 (35:56), kassierten damit die siebte Niederlage in Serie und geraten immer näher an die Abstiegszone.

Den größten Anteil am Erfolg der Gäste, die ihren dritten Sieg in Folge feierten und ihren Platz in den Playoff-Rängen festigten, hatten Marten Linßen, Jordan Roland (je 18), Maik Zirbes, Nolan Adekunle (je 14), Clay Guillozet (12) und Steven Ashworth (11). Für die Hausherren erzielten Charles Callison (20), Jure Planinic und Collin Welp (je 12) die meisten Punkte.

Nur bis zum 5:5 (3.) konnten die Mitteldeutschen mithalten. Dann zog Trier mit einem 16:4-Lauf auf 21:9 (8.) davon und baute diesen Vorsprung nach einer Viertelstunde bereits auf 41:20 aus. Die Gastgeber trafen vor der Pause nur 33 Prozent aus dem Feld und leisteten sich acht Ballverluste. Die Trierer hatten eine Trefferquote von 54 Prozent und verloren nur ein einziges Mal den Ball. Damit war die Entscheidung in dieser Partie schon nach den ersten beiden Vierteln gefallen.