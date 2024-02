Potsdam - Der Landessportbund hat erneut einen Mitgliederrekord verzeichnet. Zum Stichtag am 1. Januar 2024 seien 381.437 Brandenburgerinnen und Brandenburger Mitglied in einem der 2956 Sportvereine des Landes gewesen, wie der LSB am Donnerstag mitteilte. Das seien mehr als je zuvor in der mehr als 30-jährigen Geschichte des LSB.

Insgesamt verzeichneten die Vereine demnach ein Plus von 19 608 Sportlerinnen und Sportlern im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei den Vereinen gab es Zuwachs. Der mitgliederstärkste Sportverein des Landes ist weiterhin der SC Potsdam mit aktuell 5351 Aktiven.