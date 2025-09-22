Ein mildes Frühjahr hat den Obstbauern in Deutschland eine der besten Kirschenernten seit Jahren beschert. Auch in Sachsen-Anhalt stieg die Ernte nach dem Einbruch 2024 wieder deutlich an.

Die Kirschernte bewegt sich nach dem Einbruch im vergangenen Jahr wieder auf dem Niveau der Vorjahre. (Archivbild)

Wiesbaden - Das milde Frühjahr hat Deutschlands Obstbauern 2025 eine der besten Kirschenernten seit Jahren beschert - auch in Sachsen-Anhalt durften sich die Obstbauern wieder über höhere Erträge freuen. Wie das Statistische Bundesamt nach endgültigen Schätzungen mitteilt, wurden in diesem Jahr mehr als 2.200 Tonnen Süßkirschen und über 220 Tonnen Sauerkirschen geerntet.

Frost hatte im vergangenen Jahr für massive Ausfälle gesorgt: 2024 wurden nur 350 Tonnen Süßkirschen und rund 38 Tonnen Sauerkirschen eingefahren. 2023 wurden knapp 2.100 Tonnen Süßkirschen und knapp 200 Tonnen Sauerkirschen geerntet, 2022 waren es über 1.300 Tonnen Süßkirschen und rund 180 Tonnen Sauerkirschen.

Günstiges Wetter sorgt für überdurchschnittliche Ernte

Bundesweit wurden 47.100 Tonnen Kirschen geerntet. Davon entfielen 79 Prozent auf Süßkirschen und 21 Prozent auf Sauerkirschen. Verglichen mit dem zehnjährigen Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024 fiel die Kirschenernte bundesweit damit um 4,2 Prozent höher aus.

Gemessen an der deutlich unterdurchschnittlichen Ernte von 35.400 Tonnen Kirschen aus dem Vorjahr stieg die Menge sogar um gut ein Drittel (plus 33,1 Prozent). Grund für die reiche Ernte war die milde Witterung zur Blütezeit, etwa das Ausbleiben von Spätfrösten, Hagel oder starken Niederschlägen.