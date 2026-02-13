Der dänische Ausnahmespieler schreibt Handball-Geschichte: Als erster Spieler gewinnt er den Titel Welthandballer zum dritten Mal in Serie. Auch Viola Leuchter darf jubeln.

Berlin - Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und nun zum dritten Mal in Serie Welthandballer: Starspieler Mathias Gidsel schafft Historisches und krönt seine herausragende Karriere mit der nächsten Auszeichnung. Als erster Spieler überhaupt gewinnt der Ausnahmekönner vom deutschen Meister Füchse Berlin den Titel als bester Spieler der Welt zum dritten Mal nacheinander.

Der 27-Jährige setzte sich gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Emil Nielsen und Ex-Bundesliga-Spieler Ivan Martinovic durch. Gidsel ist damit auf einer Stufe mit den Handball-Legenden Nikola Karabatic (Frankreich) und Landsmann Mikkel Hansen, die ebenfalls dreimal zum Welthandballer gewählt wurden.

„Es ist unglaublich, dass mein Name neben diesen beiden steht. Darauf bin ich natürlich sehr stolz. Dass ich diese Auszeichnung nun schon zum dritten Mal in Folge erhalten habe, zeigt, dass ich in den letzten Jahren eine gute Leistung gezeigt habe“, äußerte Gidsel.

Nationalspielerin Leuchter ebenfalls ausgezeichnet

Bei den Frauen gewann Norwegens Weltmeisterin Henny Reistad die Auszeichnung zur Welthandballerin ebenfalls zum dritten Mal nacheinander. Den Titel als beste Nachwuchsspielerin holte sich Deutschlands DHB-Akteurin Viola Leuchter (21), die im Dezember auf dem Weg zu WM-Silber beeindruckt hatte.

Gidsels Jahr 2025 fast perfekt

2025 war das beste Jahr in Gidsels Karriere. Er führte den Hauptstadt-Club zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte und musste sich erst im Finale der Champions League dem SC Magdeburg geschlagen geben.

Mit Dänemark wurde der schmächtige Rückraumspieler Weltmeister und krönte das Turnier mit beeindruckenden 74 Treffern sowie 45 Torvorlagen. Der Weltverband zeichnete ihn als MVP aus - so wie vor einigen Wochen nach dem EM-Titel der Dänen.

Stimme der Fans zählt ein Drittel

Bei der Wahl zum Welthandballer wurden ausschließlich Leistungen aus 2025 berücksichtigt. Die Fan-Abstimmung trug ein Drittel zum Gesamtergebnis bei. Die restlichen zwei Drittel teilten sich ein Komitee sowie die Nationaltrainer der Teams, die bei den Weltmeisterschaften vertreten waren.