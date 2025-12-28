Alle Jahre wieder spielt sich das gleiche Szenario ab. Rund um die Weihnachtszeit werden viele Haustiere einfach ausgesetzt. Der Tierschutz mahnt, Tiere seien keine Geschenke.

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Tiere kurz nach Weihnachten ausgesetzt worden.

Berlin - In der Weihnachtszeit wurden in Berlin erneut einige Tiere ausgesetzt, gefunden oder abgegeben. Man solle keine Tiere zu Weihnachten zu verschenken, sagte ein Sprecher des Tierschutzvereins. „Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel sowie Reptilien wie Bartagamen, Schlangen oder Schildkröten sind fühlende Lebewesen – und keine spontanen Festtagsüberraschungen.“

Im Tierheim in Berlin wurden bereits kurz nach Heiligabend die ersten Tiere vorbeigebracht. Viele Menschen setzten ihr Haustier kurzerhand aus. Die Polizei brachte die Tiere schließlich ins Tierheim. Die Hunde, Katzen und Vögel suchen nun nach einem liebevolleren Zuhause.