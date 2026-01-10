Die Rückkehr von Vereinsikone Urs Fischer steht im Blickpunkt. Die Köpenicker gehen als Favorit in das Bundesliga-Duell mit dem 1. FSV Mainz 05.

Im Duell zwischen Union Berlin und dem SC Paderborn standen sich Urs Fischer (l) und Steffen Baumgart schon 2020 gegenüber. (Archivbild)

Berlin - Auf den 1. FC Union Berlin wartet heute ein besonders emotionales Duell in der Fußball-Bundesliga. Beim Heimspiel (15.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenschlusslicht 1. FSV Mainz 05 kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Urs Fischer. Der Schweizer hatte in seinen rund fünfeinhalb Jahren bei den Köpenickern die erfolgreichste Ära der Vereinshistorie geprägt und wurde zum Herzenstrainer von Club und Fans.

Seit Dezember steht der 59-Jährige an der Seitenlinie der 05er - und ist noch ungeschlagen. Allerdings wartet Mainz seit elf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Die Berliner hatten mit Siegen gegen Leipzig und Köln ihre Position im Liga-Mittelfeld hingegen gefestigt und sind Achter.