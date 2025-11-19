Die Tiere lagen neben einer Straße und waren ausgenommen. Was bisher bekannt ist.

Adelebsen - Nach dem Fund von Tierkadavern bei Göttingen sucht die Polizei nach Zeugen. Anfang vergangener Woche entdeckte ein Jäger die zwei toten Wildschweine bei Adelebsen westlich von Göttingen an einer Straße, wie die Beamten mitteilten. Die Polizei schließt Jagdwilderei bisher nicht aus.

Den Angaben nach lagen die Kadaver noch nicht lange neben der Straße, als sie entdeckt wurden. Anzeichen für Wildfraß habe es nicht gegeben. Nach erster Einschätzung seien die Wildschweine mit einem Messer geöffnet und ausgenommen worden - nach Angaben des Jägers laienhaft. Eine Spur zu möglichen Tätern gibt es bisher nicht. Die Polizei bittet um Hinweise.