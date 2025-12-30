Ein Wildschwein sorgt für Aufregung im Garten. Was ein Pool damit zu tun hat und wie es dann weiterging.

Brandenburg/Havel - Tierischen Besuch hatte eine Familie in Brandenburg/Havel: In ihrem Pool im Stadtteil Neustadt planschte am Montagnachmittag plötzlich ein Wildschwein. „Ob das Tier aus Versehen in den Pool gefallen ist oder gezielt die Erfrischung suchte, konnte nicht geklärt werden“, hieß es im Polizeibericht dazu. Noch während sich Polizei und Ordnungsamt überlegten, wie sie das Tier am besten befreien können, wurde es dem Schwarzkittel scheinbar zu kalt: Er kletterte selbstständig aus dem Pool und verschwand dann vom Grundstück.