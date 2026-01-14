Ein Unfall mit einem Wildtier beeinträchtigt den Bahnverkehr zwischen Erfurt und Weimar für mehrere Stunden. Feuerwehr und Notarzt werden zur Unfallstelle gerufen.

Weimar - Auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Weimar ist es zu einem Unfall zwischen einem Zug und einem Wildtier gekommen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem Tier vermutlich um ein Reh. Der Zug erfasste das Tier am frühen Morgen im Streckenabschnitt zwischen Vieselbach und Apolda im Bereich Weimar und kam zum Stehen.

Feuerwehr und Notarzt wurden vorsorglich zur Unfallstelle gerufen. Verletzt wurden nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine Menschen. Die Bahnstrecke sei für rund zwei Stunden für den Regionalverkehr gesperrt gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Der Zugverkehr sollte in Kürze wieder aufgenommen werden.