Brandenburgs Innenminister René Wilke (SPD) weiß um die Kosten, die Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten mit sich bringen. Er plädiert für lageangepasste Sicherungen.

Potsdam - Brandenburgs Innenminister René Wilke (SPD) sieht in den Sicherungsmaßnahmen rund um die Weihnachtsmärkte eine erhebliche finanzielle Belastung für die Veranstalter. „Sicherheit ist zu einem erheblichen Kostenfaktor bei Veranstaltungen wie (...) Weihnachtsmärkten“ geworden, sagte Wilke im Rbb-Inforadio.

Potsdamer Weihnachtsmarkt mit sechsstelligen Sicherheitskosten

Zuletzt wollten die Veranstalter des Marktes „Potsdamer Weihnachtszauber“ nicht öffentlich über ihre Terrorschutzmaßnahmen sprechen. „Wir können nur so viel sagen, dass wir für das Thema Sicherheit mehr als 250.000 Euro investieren“, hieß es von Seiten der Organisation.

Es gebe aktuell keine akute Gefährdungslage. Es gebe aber eine „abstrakte Gefährdungslage“, führte der Minister aus. Bei großen Menschenansammlungen habe man nie eine 100-prozentige Sicherheit.

Was am Ende verhältnismäßig sei, hänge von der jeweiligen Veranstaltung ab. „Man kann nicht einen kleinen Weihnachtsmarkt in einem Dorf vergleichen mit Potsdamer oder Berliner Weihnachtsmärkten.“

Weihnachtsmärkte öffnen bereits

Viele Weihnachtsmärkte öffnen heute in Berlin und Brandenburg. Während einige Wintermärkte bereits besucht werden können, startet die Weihnachtsmarktsaison traditionell an vielen Orten am Tag nach Totensonntag.

So öffnet etwa der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit einem Gottesdienst um 10.00 Uhr für die Öffentlichkeit. Die offizielle Eröffnung mit einem Rundgang des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) ist am Abend geplant. Auch die Weihnachtsmärkte am Roten Rathaus, am Gendarmenmarkt sowie am Schloss Charlottenburg soll Wegner eröffnen.

In Brandenburg beginnen neben dem in Potsdam weitere Weihnachtsmärkte - etwa in Cottbus, Frankfurt (Oder) und in Brandenburg an der Havel. Die Kommunen legten Sicherheitskonzepte auf: Es wurden Betonpoller und Zugfahrtsperren aufgestellt und teils auch Videokameras installiert.