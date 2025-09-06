In einem Jahr wählen die Sachsen-Anhalter einen neuen Landtag. Jetzt steht fest, wer die SPD in den Wahlkampf führt. Ausgangspunkt sind denkbar schlechte Umfrageergebnisse.

Quedlinburg - Sachsen-Anhalts Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann führt die SPD als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. Bei einem Parteitag in Quedlinburg erhielt der 62-Jährige 97 von 98 gültigen Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Das entspricht 99 Prozent. Eine Gegenkandidatur gab es nicht.

Willingmann stammt ursprünglich aus Dinslaken in Nordrhein-Westfalen. Vor seiner politischen Karriere war er bis 2016 Rektor der Hochschule Harz. Danach wechselte er in die Politik und war bis 2021 Minister für Wirtschaft und Wissenschaft. Seitdem ist er für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt zuständig.

Die SPD regiert in Sachsen-Anhalt derzeit in einem Bündnis mit CDU und FDP. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September 2026 ein neuer Landtag gewählt.

In einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Infratest-dimap-Umfrage kam die SPD auf sieben Prozent. Das ist noch unter ihrem Rekordtief der vergangenen Landtagswahl von 8,4 Prozent. Die AfD liegt in der Umfrage mit 39 Prozent weit vor der CDU mit 27 Prozent.