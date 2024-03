Stendal - Rund um das diesjährige Osterfest widmet das Winckelmann-Museum in Stendal der Tradition der sorbischen Ostereier eine Ausstellung. Nach der Eröffnung am Mittwoch soll die Schau „Magie und Malerei rund ums Ei. Sorbische Ostereier“ bis 7. April in der Kleinen Galerie des Hauses präsentiert werden.

Das besonders aufwendige Verzieren von Ostereiern ist nach Angaben des Museums ein fester Bestandteil der Osterbräuche der Sorben und weit über die Grenzen der Lausitz bekannt. Dabei komme eine außergewöhnliche Maltechnik zum Einsatz - das Ergebnis seien meist leuchtend bunte filigrane Muster und Ornamente. Vielfach besitzen sie eine symbolische Bedeutung, die sich aus der mystisch-religiösen Lesart des Eis als Ursprung des Lebens ableitet, wie es hieß.

Die Exponate der Ausstellung stammen aus dem Ostereiermuseum des Lausitzer Heimatvereins in Sabrodt, einem Ortsteil der Gemeinde Elsterheide in Sachsen. Der Fokus des Gezeigten liege auf den traditionellen sorbischen Dekorationstechniken, hieß es.

Das Stendaler Museum zu Ehren des Archäologen Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) wurde 1955 an der Stelle seines Geburtshauses eröffnet. Das Haus widmet sich nach eigenen Angaben dem Leben und Wirken seines Namensgebers.