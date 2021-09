Wetter Wind drückt Wasser in Elbe: Sturmflut in Hamburg bleibt aus

Es hätte die erste Sturmflut des Herbstes in Hamburg werden können - doch der Wasserstand Elbe bleibt unter den in Warnungen prognostizierten Werten zurück. Der Wind hält auch die Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein in Atem.