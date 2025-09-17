In Berlin und Brandenburg ist es bedeckt und es kann zu Windböen kommen. In den nächsten Tagen wird es dann noch einmal richtig sommerlich.

Die Temperaturen klettern am Donnerstag und Freitag sommerlich nach oben. (Symbolbild)

Berlin - Sommerliche Temperaturen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen für Berlin und Brandenburg.

Donnerstagmittag rechnet der DWD mit Windböen um die 50 Kilometer pro Stunde und bis zum Abend mit leichten Böen. Ansonsten ist es bewölkt und bedeckt. Der DWD erwartet Höchstwerte bis zu 19 Grad. In der Nacht zu Freitag kann es im Nordosten Brandenburgs stellenweise regnen.

Temperatur-Anstieg am Donnerstag und Freitag

In den nächsten Tage sollen die Temperaturen dann ansteigen. Am Donnerstag erwartet der DWD bis zu 22 Grad und am Freitag sogar bis zu 28 Grad. Es bleibt weiter wolkig bei einem mäßigen Südwestwind.