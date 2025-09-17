Nach Wolken und Regen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf den Spätsommer freuen. Wann das Wetter umschwenkt.

In Sachsen-Anhalt ist der Spätsommer nach bewölkten Tagen wieder in Sicht. (Symbolbild)

Magdeburg - Nach herbstlichem Wetter kehrt die Sonne zurück nach Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch bleibt es zunächst bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vereinzelt wehen Windböen, es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 19 Grad, im Harz 13 bis 17 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt und regnerisch bei 15 bis 10 Grad. Auf dem Brocken kann es zu Sturmböen kommen. Der Donnerstag startet mit Wolken und etwas Regen, später heitert es aber zunehmend auf. Es wird allmählich wärmer mit Höchstwerten von 22 bis 24, im Harz 18 bis 22 Grad.

Der Freitag bringt spätsommerliches Wetter nach Sachsen-Anhalt: Bei nur wenigen Quellwolken werden 25 bis 28 Grad erwartet, im Harz 22 bis 25 Grad.