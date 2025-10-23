Mit dichten Wolken und Regen zeigt sich der Herbst am Donnerstag in der Hauptstadtregion von seiner typischen Seite. Zum Wochenende wird es kaum freundlicher.

Das Wetter zum Wochenende hin bleibt kühl und unbeständig.

Berlin/Potsdam - Nach einem grauen und nassen Start bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg auch im Tagesverlauf unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit dichten Wolken und wiederholten Regenfällen, die am Nachmittag von Westen her allmählich nachlassen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad.

In der Nacht zum Freitag lockert die Bewölkung zunächst auf, später ziehen wieder Wolken auf. Vereinzelt kann es regnen, meist bleibt es aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 8 Grad.

Am Freitag zeigt sich der Himmel überwiegend stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Mit erwarteten 12 Grad bleibt es kühl. Ein kräftiger Südwestwind kann laut DWD starke bis stürmische Böen mit sich bringen.

Auch der Samstag bleibt trüb mit dichter Bewölkung und zeitweisem Regen. Die Temperaturen erreichen 11 bis 13 Grad.