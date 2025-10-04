Das Wochenende ist in Berlin und Brandenburg laut DWD bewölkt und regnerisch. Bis zum Montag kommt es nach Angaben des DWD zu Wind- und Sturmböen. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg ist es am Wochenende windig und bewölkt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, regnet es zum Start des Wochenendes. Vor allem vom Fläming bis zur Prignitz erwartet der DWD am Samstag kurze Gewitter mit Sturmböen und kleinkörnigem Hagel. Vereinzelt könne es zu schweren Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen laut der Vorhersage bei 9 bis 13 Grad.

In den Nächten zum Sonntag und Montag ist es wechselnd bewölkt, es soll zeitweise regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 7 Grad. Auch am Sonntagnachmittag soll es nach Angaben des DWD örtlich regnen. Die Höchstwerte klettern auf 14 bis 16 Grad. Laut DWD kommt es zu Windböen und stürmischen Böen, die mit dem Abend abnehmen sollen.

Zum Wochenstart bleibt es bewölkt und regnerisch bei Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad. Der DWD erwartet auch am Montag Windböen, die zum Abend abklingen sollen.