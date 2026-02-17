Zunächst fällt in Berlin und Brandenburg weiterhin Schnee, teils mit Glatteisgefahr. Ab Mittwoch zeigt sich häufiger die Sonne, bevor es zum Wochenende hin wieder schmuddelig und nass wird.

Berlin - Zur Wochenmitte gibt es weniger Schnee und mehr Sonnenschein in Berlin und Brandenburg. Am Dienstag sind zunächst noch mehrere Zentimeter Neuschnee möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zum Ende der Woche werde es aber deutlich freundlicher. Dabei bleibt es winterlich kalt.

Der Tag startet verbreitet mit Schneeflocken. Im Südwesten Brandenburgs sowie der Niederlausitz fällt bei Tiefstwerten von minus 7 Grad am meisten Schnee. Dabei ist vereinzelt Glatteis möglich, so der DWD. Im Tagesverlauf kann es immer wieder schneien, im Süden und Südwesten der Hauptstadtregion geht dieser ab dem Nachmittag in Regen über. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in der Uckermark, 4 Grad im Elbe-Elster-Kreis sowie 2 Grad in Berlin.

Freundliches Intermezzo - Sonnenschein bis Freitag

Am Mittwoch lassen Schnee und Regen langsam nach. Die dichte Wolkendecke bricht am Nachmittag auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Dabei können Werte knapp über null Grad erreicht werden. Die Nacht wird mit minus 5 bis minus 7 Grad frostig kalt. In der Südhälfte ist weiterhin vereinzelt Glatteis möglich.

Zum Ende der Arbeitswoche zeigt sich die Sonne immer mehr. Dabei bleibt es trocken und nur wenige Wolken trüben den Blick auf den Himmel. Die Temperaturen klettern am Tag jedoch weiterhin kaum über den Gefrierpunkt hinaus. Ab Freitagabend kehren Schnee und Regen wieder zurück nach Berlin und Brandenburg.