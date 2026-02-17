Ein schwer beladener Lastwagen kommt bei der Auffahrt auf die Bundesstraße von der Fahrbahn ab. Die schwierige Bergung der Ladung wirkt sich auch auf andere Fahrerinnen und Fahrer aus.

Der Unfall eines Lkw sorgt für Verkehrsbehinderungen an der B281 bei Neustadt an der Orla. (Symbolbild)

Neustadt an der Orla - Der Unfall eines Lastwagens bei Neustadt an der Orla sorgt für Verkehrsbehinderungen an der B281. Nach Polizeiangaben war der 53-jährige Fahrer mit einem Sattelauflieger, der große Mengen Metallschrott geladen hatte, am Montagmittag bei der Auffahrt auf die Bundesstraße in Richtung Pößneck von der Fahrbahn abgekommen. Der geladene Metallschrott verteilte sich dabei auf der Straße im Saale-Orla-Kreis.

Schwere Technik rückt an

Die Auf- und Abfahrt der B281 in Fahrtrichtung Pößneck bleibt weiterhin gesperrt. Die Bergung der Ladung des verunglückten Fahrzeugs sei nur mittels schwerer Technik möglich, heißt es weiter. Wie lange diese dauern werde, sei aktuell unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 150.000 Euro - verletzt wurde niemand. Die Ursache sei bislang unklar.

Schnee und Glätte hatten am Montag in Thüringen für schwierige Verhältnisse im Verkehr gesorgt. Allein auf den Autobahnen im Freistaat ereigneten sich bis in den Vormittag hinein 23 Unfälle.