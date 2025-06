Berlin/Dresden - Titelverteidiger Eisbären Berlin spielt in der neuen DEL-Saison unter freiem Himmel gegen Liga-Neuling Dresdner Eislöwen. Am 10. Januar 2026 (17.00 Uhr) werden sich beide Clubs im DEL Winter Game gegenüberstehen, wie die Liga mitteilte. Die Partie steigt im Rudolf-Harbig-Stadion, in dem sonst die Fußballer von Dynamo Dresden ihre Heimspiele austragen. Bis zu 32.000 Fans können dabei sein. Der Vorverkauf beginnt heute.

Schon in der vergangenen Woche hatte die DEL angekündigt, dass die Berliner und die Sachsen am 9. September (19.30 Uhr) das Eröffnungsspiel in der Hauptstadt bestreiten. Für die Eisbären kommt es schon am 2. Spieltag der neuen Saison zur ersten Final-Neuauflage gegen die Kölner Haie. Am 14. September (16.30 Uhr) treten die Hauptstädter in der Rhein-Metropole an.

Die Serie um den Titel im April hatten die Berliner klar mit 4:1 gewonnen, die letzten drei Parteien jeweils mit 7:0. Am 3. Spieltag geht es für die Eisbären am 19. September im Klassiker auswärts gegen die Adler Mannheim. Zum Abschluss der Hauptrunde empfangen die Berliner den Rivalen aus München in der Arena am Ostbahnhof (15. März 2026).