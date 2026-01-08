Für Freitag sind heftige Schneefälle und stürmisches Wetter für den Norden angesagt. Auch das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig könnte betroffen sein.

Ob das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig im Millerntor-Stadion in Hamburg stattfindet, ist offen.

Hamburg - Wegen des Wintereinbruchs und weiteren vorhergesagten starken Schneefällen in Hamburg und im gesamten Norden ist das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig gefährdet. „Angesichts der Wetterlage können wir nicht dafür garantieren, dass das Spiel unter den gegebenen Umständen stattfinden kann“, schrieb der Club zwei Tage vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf seiner Homepage.

Der Verein beobachte die gesamte Situation sehr genau. „Wir tun das Möglichste, damit das Spiel gegen Leipzig wie geplant stattfinden kann“, hieß es weiter. Alle Verantwortlichen des FC St. Pauli arbeiteten seit Tagen an verschiedenen Szenarien und stünden „im kontinuierlichen Austausch mit unterschiedlichen Fachleuten, Behörden, DFL, Dienstleistern und vielen weiteren Beteiligten“.

FC St. Pauli: Verein nur verantwortlich für Stadion und Spielfeld

Als Verein sei der FC St. Pauli verantwortlich, das Stadion und das Spielfeld vorzubereiten, habe aber keinen Einfluss auf die Verkehrssituation. Zugleich bedankte sich der Club bei den Mitarbeitenden der Stadtreinigung und anderen Helfenden für ihren Einsatz.

Das erwartete Sturmtief Elli wird nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) die Lage am Freitag noch einmal deutlich verschärfen. Der DWD hat wegen der vorhergesagten Schneefälle und des stürmischen Wetters mit Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde eine amtliche Unwetterwarnung vor starken Verwehungen herausgegeben.

Kein Amateurfußball in Hamburg

Sie gilt für die Region in und um Hamburg, den Norden Niedersachsens sowie den Süden und Westen Schleswig-Holsteins. Diese Wetterbedingungen und die Schneefälle werden im Norden Deutschlands von Freitagmorgen an und für rund 24 Stunden erwartet.

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hatte schon am Mittwoch den gesamten Spielbetrieb im Amateurbereich bis einschließlich Sonntag abgesagt.